Байден и президент Еврокомиссии фон дер Ляен договорились координировать действия в Украине и ряде регионов мира
5 марта, 2021, 21:25
Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом .
Байден выразил поддержку ЕЕ и приверженность оживлению партнерства США и Евросоюза, отметив общие ценности и крупнейшие в мире отношения.
Лидеры США и ЕС договорились на четыре месяца приостановить действие тарифов, связанных со спорами вокруг ВТО ..
"Лидеры также согласились координироваться по вопросам, представляющим взаимный интерес, в том числе в отношении Китая, России, Беларуси, Украины и Западных Балкан", - добавили в Белом доме.
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