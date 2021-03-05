Байден и президент Еврокомиссии фон дер Ляен договорились координировать действия в Украине и ряде регионов мира

5 марта, 2021, 21:25

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом .

Байден выразил поддержку ЕЕ и приверженность оживлению партнерства США и Евросоюза, отметив общие ценности и крупнейшие в мире отношения.

Лидеры США и ЕС договорились на четыре месяца приостановить действие тарифов, связанных со спорами вокруг ВТО ..

"Лидеры также согласились координироваться по вопросам, представляющим взаимный интерес, в том числе в отношении Китая, России, Беларуси, Украины и Западных Балкан", - добавили в Белом доме.