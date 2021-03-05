Байден планировал второй удар по Сирии, - WSJ

5 марта, 2021, 10:54

Президент США Джо Байден планировал нанести два авиаудара по проиранских силах в Сирии 26 февраля

Об этом сообщает The Wall Street Journal .

Источники сообщают, что причиной отмены второго авиаудара стало то, что в зоне поражения находились женщины и дети. Журналисты газеты пишут, что за полчаса до второго авиаудара советник президента по нацбезопасности сообщил о необходимости отменить атаку.

Также сообщается, что всего на рассмотрение президента США было предоставлено несколько целей. Но после совещаний с главой Пентагона Ллойдом Остином, Байден выбрал две цели в Сирии.

26 февраля стало известно об ударе американских военных по территории Сирии. В Пентагоне заявили, что по указанию президента США Джо Байдена нанесли авиаудары по объекту в Сирии, который может принадлежать иранским вооруженным силам.

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил , что США нанесли авиаудары в Сирии, основываясь на разведывательных данных иракской стороны.

В результате авиаудара погибли по меньшей мере 17 человек.

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