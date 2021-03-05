Байден планировал второй удар по Сирии, - WSJ
Об этом сообщает The Wall Street Journal .
Источники сообщают, что причиной отмены второго авиаудара стало то, что в зоне поражения находились женщины и дети. Журналисты газеты пишут, что за полчаса до второго авиаудара советник президента по нацбезопасности сообщил о необходимости отменить атаку.
Также сообщается, что всего на рассмотрение президента США было предоставлено несколько целей. Но после совещаний с главой Пентагона Ллойдом Остином, Байден выбрал две цели в Сирии.
26 февраля стало известно об ударе американских военных по территории Сирии. В Пентагоне заявили, что по указанию президента США Джо Байдена нанесли авиаудары по объекту в Сирии, который может принадлежать иранским вооруженным силам.
- Министр обороны США Ллойд Остин сообщил , что США нанесли авиаудары в Сирии, основываясь на разведывательных данных иракской стороны.
- В результате авиаудара погибли по меньшей мере 17 человек.
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