56% украинцев поддерживает введение "жесткого" карантина, если заболеваемость будет расти, - опрос
5 марта, 2021, 13:13
Против усиления карантина в случае увеличения заболеваемости COVID-19 выступает 41% населения
Об этом говорится в опросе социологической группы " Рейтинг ".
56% поддерживают введение "жесткого" карантина, если заболеваемость коронавирусом будет существенно расти. 41% - противоположного мнения.
Две трети поддерживают закрытие ресторанов, кафе и кинотеатров на время локдауна.
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58% респондентов не возражают против закрытия спортзалов, 52% - школ, 47% - детсадов. Зато почти 80% против остановки междугородного и городского общественного транспорта.
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