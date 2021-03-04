Зона свободной торговли с Турцией: Украина финализируют процесс подписания соглашения

4 марта, 2021, 16:15

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что Украина финализирует процесс подписания Соглашения о зоне свободной торговли с Турцией

Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает Еспресо.TV.

"На прошлой и на этой неделе идет финализация Соглашения о свободной торговле с Турцией. Мы говорим об изменениях и расширении свободной торговли с Канадой и с рядом других государств", - сказал он.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба допускал возможность подписания соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией в 2020 году.

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