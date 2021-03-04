Зеленский заменил Саакашвили в совете по градостроительству на экс-главу налоговой Грузии

4 марта, 2021, 18:31

Соответствующий указ обнародован на сайте президента.

Указом №87 / 2021 от 4 марта вносятся изменения в статью 1 Указа Президента Украины от 29 декабря 2020 № 606 "О составе Координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства".

В персональный состав Координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства (вводят Цхакая Гиорги - эксперт Исполнительного комитета реформ и ексочильника Налогово-таможенной службы Грузии в 2009-2011 годах).

В то же время указом из состава совета Зеленский вывел Михеила Саакашвили.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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