Зеленский заменил Саакашвили в совете по градостроительству на экс-главу налоговой Грузии
4 марта, 2021, 18:31
4 марта президент Владимир Зеленский заменил Михаила Саакашвили в Координационном совете по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства на Гиорги Цхакаю
Соответствующий указ обнародован на сайте президента.
Указом №87 / 2021 от 4 марта вносятся изменения в статью 1 Указа Президента Украины от 29 декабря 2020 № 606 "О составе Координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства".
В персональный состав Координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства (вводят Цхакая Гиорги - эксперт Исполнительного комитета реформ и ексочильника Налогово-таможенной службы Грузии в 2009-2011 годах).
В то же время указом из состава совета Зеленский вывел Михеила Саакашвили.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
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