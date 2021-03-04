Зеленский утвердил положение о Конгрессе местных и региональных властей в Украине

4 марта, 2021, 20:44

Об этом сообщает пресс-служба ОПГ.

Согласно документу, Конгресс является консультативно-совещательным органом, среди основных задач которого, в частности, содействие эффективному завершению реформы местного самоуправления и налаживанию эффективного взаимодействия государственных органов, а также мониторинг общественно-политических и социально-экономических процессов, происходящих в государстве на региональном и местном уровнях.

Также Конгресс будет участвовать в выработке государственной региональной политики. Кроме того, он должен изучать и обобщать международный опыт в сфере территориального развития с учетом стандартов Европейской хартии местного самоуправления, а также организовывать работу по формированию состава делегации Украины в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы.

Отмечается, что задачами Конгресса является изучение реализации на местном и региональном уровнях Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, подготовка предложений по повышению эффективности выполнения настоящего Соглашения и внедрения европейских стандартов в сфере местного самоуправления.

Так, Конгресс состоит из главы, президиума, Палаты регионов и Палаты местных властей. Председателем Конгресса является президент Украины, осуществляет общее руководство его деятельностью, определяет порядок работы и председательствует на заседаниях Конгресса.

Также в состав Конгресса входят по должности, в частности, руководители Верховной Рады и Кабинета министров, руководство Офиса президента, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, министры, представители областных и районных государственных администраций и органов местного самоуправления, члены делегации Украины в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы и тому подобное.

Конгресс собирается на заседания в случае необходимости, но не реже одного раза в год. Решения принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Конгресса.

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