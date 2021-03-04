Зеленский подписал закон об электронных трудовых книжках
Об этом сообщает сайт президента.
"Документ вводит учет трудовой деятельности работников в электронной форме, использования этих сведений для подтверждения имеющегося стажа работы для заключения трудового договора, назначение пенсий и др. Также на законодательном уровне регулируется вопрос об автоматическом назначении пенсии по возрасту через личный электронный кабинет лица на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины ", - говорится в сообщении.
Закон предусматривает постепенный отказ от бумажных трудовых книжек.
Предполагается пятилетний переходный период, в течение которого в госреестр должны быть внесены сведения из бумажных трудовых книжек. В течение этого времени будет применяться как бумажная трудовая книжка, так и электронная форма уже имеющихся или внесенных сведений из указанного реестра.
Также документом вводится возможность автоматического назначения пенсии без личного обращения лица с сохранением права отсрочки выхода на пенсию.
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