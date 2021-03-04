За сутки в Украине привили от коронавируса почти 3 тыс. человек, - Степанов
4 марта, 2021, 22:41
4 марта от COVID-19 вакцинировались 2983 украинца
Об этом рассказал руководитель Минздрава Максим Степанов в эфире программы "Право на власть".
Он отметил, что это были оперативные данные по количеству привитых за четверг.
Итого, с учетом предварительных данных сайта Минздрава, в Украине привито 12551 человек
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти