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Espreso.tvОбществоЗа сутки в Украине привили от коронавируса почти 3 тыс. человек, - Степанов

За сутки в Украине привили от коронавируса почти 3 тыс. человек, - Степанов

4 марта от COVID-19 вакцинировались 2983 украинца

Об этом рассказал руководитель Минздрава Максим Степанов в эфире программы "Право на власть".

Он отметил, что это были оперативные данные по количеству привитых за четверг.

Итого, с учетом предварительных данных сайта Минздрава, в Украине привито 12551 человек

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