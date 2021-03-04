За старые советские боеприпасы Министерство обороны Украины заплатило на 100 евро дороже, чем за новые, болгарские, - Чорновол

4 марта, 2021, 14:19

Народный депутат Украины VIII созыва журналистка Татьяна Чорновол обвинила Минобороны в коррупционной схеме при закупке боеприпасов для украинской армии

Об этом экс народный депутат рассказала в эфире программы "Главное" телеканала "Еспресо" , передает "Еспресо.Захід" .

"У нас было несколько заседаний (Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны, - ред.), где мы рассматривали вопрос боеприпасов. Могу даже вспомнить заседание, где звучало это предложение Министерства обороны по "Рапирам". Назвали цену, что вызвало очень большие дискуссии и возмущения в профильном комитете. Помню, как я сама выступила и сказала Министерству обороны: вы сначала склады для боеприпасов постройте, а потом уже закупайте боеприпасы по такой цене. Тогда эта фирма предлагала эти выстрелы по вдвое меньшей цене - 450 евро. Но тогда, чтобы вы понимали, эта цена показалась неприемлемой. Я не буду говорить о качестве боеприпасов. А теперь цена по 900 евро, то есть вдвое больше, оказалась для Министерства обороны почему-то очень приемлемой ", - сказала политик и общественный деятель.

Чорновол привела сравнение: "Министерство обороны закупило старые, 35-летние снаряды (пусть и отремонтированные, но без всякой гарантии) за 900 евро. То же самое Министерство обороны закупило в той же Болгарии новые снаряды сто пятьдесят второго калибра для " Акаций " за 800 евро. То есть новые снаряды стоят дешевле, чем старые! "

Чорновол напомнила, что в Украине также налаживалось производство снарядов.

"У нас всегда была огромная потребность в снарядах для самоходных артиллерийских установок " Гиацинт ". Это наиболее мощное оружие, пушка гаубица, последняя из разработок Советского Союза. Она настолько удачна, что Советский Союз не поставлял их странам Варшавского договора. Они есть только в России и у нас. Но сложилась такая ситуация, что у нас нет для нее боеприпасов. Поэтому для потребностей Украины были очень важны эти боеприпасы. Мы нигде не могли их купить, и поэтому Украина начала налаживать собственное производство. Так вот, я вам скажу, что Министерство обороны заблокировало закупку снарядов для "Гиацинта" по цене 800 евро. То есть это для Министерства обороны оказалось неприемлемым (снаряды для "Гиацинта" по 800 евро), зато оно закупает в Болгарии 152-калиберные снаряды для "Акаций" по 800 евро и старые снаряды для "Рапиры" по 900 евро. Мы вернулись во времена неприкрытой коррупции. Это - следствие реакции общества. У нас вообще утратился иммунитет против коррупции ", - сказала журналистка.

Напомним, ранее народный депутат от "Европейской Солидарности" Михаил Бондарь сообщил , что Минобороны закупило списанные Болгарией советские боеприпасы 1986-1988 годов за более чем 126,5 млн грн.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb