Вице-чемпион Европы по футболу будет баллотироваться в мэры одного из крупнейших городов Италии
Об этом сообщает Calcio e Finanza.
Демократическая партия, которая придерживается левоцентристских взглядов, стремится, чтобы 35-летний Клаудио Маркизио стал кандидатом в мэры Турина от их политсилы.
Сейчас экс-футболист размышляет, стоит ли ему начинать карьеру политика. Выборы мэра Турина пройдут в октябре этого года.
Клаудио Маркизио - воспитанник "Ювентуса", которому он отдал 25 лет. Семь раз хавбек становился чемпионом Италии, трижды - обладателем Кубка страны. В 389 матчах за клуб он забил 37 мячей.
В составе сборной Италии Маркизио сыграл 55 матчей и забил 5 голов. Вместе с национальной командой стал вице-чемпионом Евро-2012, который проходил в Польше и Украине.
Маркизио также выступал за итальянский "Эмполи" и российский "Зенит". Завершил карьеру в 2019 году.
- В октябре 2019 года бывший полузащитник итальянского "Ювентуса" Клаудио Маркизио решил завершить карьеру.
- После этого Маркизио стал жертвой вооруженного ограбления .
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