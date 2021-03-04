Вице-чемпион Европы по футболу будет баллотироваться в мэры одного из крупнейших городов Италии

4 марта, 2021, 18:03

Бывший футболист "Ювентуса" и сборной Италии Клаудио Маркизио может стать кандидатом в мэры Турина

Об этом сообщает Calcio e Finanza.

Демократическая партия, которая придерживается левоцентристских взглядов, стремится, чтобы 35-летний Клаудио Маркизио стал кандидатом в мэры Турина от их политсилы.

Сейчас экс-футболист размышляет, стоит ли ему начинать карьеру политика. Выборы мэра Турина пройдут в октябре этого года.

Клаудио Маркизио - воспитанник "Ювентуса", которому он отдал 25 лет. Семь раз хавбек становился чемпионом Италии, трижды - обладателем Кубка страны. В 389 матчах за клуб он забил 37 мячей.

В составе сборной Италии Маркизио сыграл 55 матчей и забил 5 голов. Вместе с национальной командой стал вице-чемпионом Евро-2012, который проходил в Польше и Украине.

Маркизио также выступал за итальянский "Эмполи" и российский "Зенит". Завершил карьеру в 2019 году.

В октябре 2019 года бывший полузащитник итальянского "Ювентуса" Клаудио Маркизио решил завершить карьеру.

После этого Маркизио стал жертвой вооруженного ограбления .