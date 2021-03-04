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Espreso.tvОбществоВулкан Этна продолжает активность и выбросил столб пепла на 12 км

Вулкан Этна продолжает активность и выбросил столб пепла на 12 км


фото: reuters
В Италии второй раз за два дня произошло извержение вулкана Этна

Об этом сообщает ANSA .

Сам столб пепла было видно на высоте до 12 км. Из-за ветра пепел накрыл город Катанию.

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В то же время аэропорт продолжил работу.

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Отмечается, что в нескольких городах и поселках были найдены небольшие части камней из вулкана.

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