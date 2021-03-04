Вулкан Этна продолжает активность и выбросил столб пепла на 12 км

4 марта, 2021, 17:14

В Италии второй раз за два дня произошло извержение вулкана Этна

Об этом сообщает ANSA .

Сам столб пепла было видно на высоте до 12 км. Из-за ветра пепел накрыл город Катанию.

Читайте также: В Италии проснулся вулкан Этна. ВИДЕО

В то же время аэропорт продолжил работу.

Читайте также: В Италии снова проснулся вулкан Этна

Отмечается, что в нескольких городах и поселках были найдены небольшие части камней из вулкана.