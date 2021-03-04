Вулкан Этна продолжает активность и выбросил столб пепла на 12 км
4 марта, 2021, 17:14
В Италии второй раз за два дня произошло извержение вулкана Этна
Об этом сообщает ANSA .
Сам столб пепла было видно на высоте до 12 км. Из-за ветра пепел накрыл город Катанию.
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В то же время аэропорт продолжил работу.
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Отмечается, что в нескольких городах и поселках были найдены небольшие части камней из вулкана.
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