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Во время разгона протестов в Мьянме погибли более 30 демонстрантов


фото: reuters
В Мьянме во время акции протеста в среду, 3 марта, силовики применили боевые патроны против демонстрантов

33 человека, которые выступали против хунты в разных городах страны, погибли, десятки - ранены, сообщает Deutsche Welle .

Протесты в Мьянме продолжаются уже 30 дней. Против протестующих применяют слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули, а также боевые патроны.

Акции протеста начались после того, как 1 февраля военные Мьянмы отстранили от власти гражданское руководство страны во главе с Аун Сан Су Чжи и объявили чрезвычайное положение, которое продлится в течение года. В стране выключают интернет, потому что протестующие используют соцсети для организации новых акций и мероприятий.

  • Напомним, 1 февраля 2021 года вооруженные силы Мьянмы ввели чрезвычайное положение сроком на год и сместили руководство страны. Военные задержали президента Вин Мин и лидера правящей партии Аун Сан Су Чжи, которая по совместительству занимает должность государственного советника.
  • Во время военного переворота временным президентом Мьянмы был назначен командующий вооруженными силами старший генерал Мин Аунг Хлайн.

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