Во время разгона протестов в Мьянме погибли более 30 демонстрантов
4 марта, 2021, 11:59
В Мьянме во время акции протеста в среду, 3 марта, силовики применили боевые патроны против демонстрантов
33 человека, которые выступали против хунты в разных городах страны, погибли, десятки - ранены, сообщает Deutsche Welle .
Протесты в Мьянме продолжаются уже 30 дней. Против протестующих применяют слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули, а также боевые патроны.
Акции протеста начались после того, как 1 февраля военные Мьянмы отстранили от власти гражданское руководство страны во главе с Аун Сан Су Чжи и объявили чрезвычайное положение, которое продлится в течение года. В стране выключают интернет, потому что протестующие используют соцсети для организации новых акций и мероприятий.
- Напомним, 1 февраля 2021 года вооруженные силы Мьянмы ввели чрезвычайное положение сроком на год и сместили руководство страны. Военные задержали президента Вин Мин и лидера правящей партии Аун Сан Су Чжи, которая по совместительству занимает должность государственного советника.
- Во время военного переворота временным президентом Мьянмы был назначен командующий вооруженными силами старший генерал Мин Аунг Хлайн.
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