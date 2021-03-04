Во время разгона протестов в Мьянме погибли более 30 демонстрантов

4 марта, 2021, 11:59

В Мьянме во время акции протеста в среду, 3 марта, силовики применили боевые патроны против демонстрантов

33 человека, которые выступали против хунты в разных городах страны, погибли, десятки - ранены, сообщает Deutsche Welle .

Протесты в Мьянме продолжаются уже 30 дней. Против протестующих применяют слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули, а также боевые патроны.

Акции протеста начались после того, как 1 февраля военные Мьянмы отстранили от власти гражданское руководство страны во главе с Аун Сан Су Чжи и объявили чрезвычайное положение, которое продлится в течение года. В стране выключают интернет, потому что протестующие используют соцсети для организации новых акций и мероприятий.

Напомним, 1 февраля 2021 года вооруженные силы Мьянмы ввели чрезвычайное положение сроком на год и сместили руководство страны. Военные задержали президента Вин Мин и лидера правящей партии Аун Сан Су Чжи, которая по совместительству занимает должность государственного советника.

задержали президента Вин Мин и лидера правящей партии Аун Сан Су Чжи, которая по совместительству занимает должность государственного советника. Во время военного переворота временным президентом Мьянмы был назначен командующий вооруженными силами старший генерал Мин Аунг Хлайн.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb