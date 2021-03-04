Власть Зеленского заинтересована, чтобы украинцы были бедными, - Княжицкий о законопроектах об игорном бизнесе

4 марта, 2021, 13:50

Нардеп фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий заявил: чем беднее будут украинцы, тем больше представители власти Владимира Зеленского заработают на игорном бизнесе

Об этом он заявил в комментарии журналистам в кулуарах ВР 4 марта, передает Еспресо.TV .

Княжицкий отметил, что с экономической точки зрения игорный бизнес всегда развивается эффективно в тех странах, которые бедны.

"Чем беднее становится страна, тем больше людей становятся зависимыми и надеются на какую-то удачу. Тем больше людей идет в эти залы, тем больше людей тратит свои деньги на игры азартные. А люди, которые хотят на этом заработать, они по сути зарабатывают на бедности . Поэтому эта власть Зеленского заинтересована, чтобы украинцы были бедными ", - подчеркнул он.

Нардеп отметил: чем беднее будут украинцы, тем больше представители этой власти заработают на игорном бизнесе.

"Только с этой целью им это нужно. Для этого им нужно, чтобы игорный бизнес был доступен везде, в каждой забегаловке, каждом отельчике. Потому что люди, которые в отчаянии, надеясь хотя бы на какую-то удачу, туда легко придут. А это огромный оборот теневых средств. Можно учитывать или не учитывать. Эти средства не фиксируются должным образом Министерством финансов. Нет электронной системы. Поэтому, конечно, они заинтересованы загонять народ в бедность и на этом зарабатывать ", - добавил Княжицкий.

Напомним, Верховная Рада не смогла принять проект закона №4351-1, который позволил бы Финансовому комитету парламента формировать Комиссию по азартным играм, а также два альтернативных законопроекта №4351 и №4351-2.

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