В Укрспецэкспорте назвали "подыгрыванием агрессору" сообщение о закупке для ВСУ списанных советских боеприпасов

4 марта, 2021, 23:03

Государственная компания "Укрспецэкспорт" назвала сообщение о закупке Украиной за рубежом списанных советских боеприпасов "подыгрыванием агрессору в проявлениях гибридной войны с целью дискредитации украинской армии и спецэкспортеров"

Об этом говорится в заявлении на сайте Укрспецэкспорта .

"Государственная компания "Укрспецэкспорт" поддерживает позицию Министерства обороны Украины и заявляет о недопустимости инсинуаций и политиканства вокруг государственных оборонных закупок, а распространение подобных материалов считаем подыгрывании агрессору в проявлениях гибридной войны с целью дискредитации украинской армии и спецэкспортеров", - заявили в Укрспецэкспорте.

Компания утверждает, что боеприпасы поступили "в надлежащем техническом состоянии и в таре, пригодной к использованию", а также прошли проверку как Укрспецэкспортом, так и "авторитетным международным экспертом по результатам физико-химических испытаний сертифицированной лабораторией".

"Выполняя Контракт, Компания провела обязательную пред- отгрузочную инспекцию, и предоставила Заказчику все необходимые материалы и документы о состоянии и соответствующего качества всех компонентов и продукции, которая была поставлена в Украину. ... Качество этих изделий проверена и подтверждена сертификатом качества, выданным соответствующим авторитетным международным экспертом по результатам физико-химических испытаний сертифицированной лабораторией ", - отметили в Укрспецэкспорте.

Напомним, ранее нардеп от "Европейской Солидарности" Михаил Бондарь заявил, что Минобороны закупило списанные Болгарией советские боеприпасы 1986-1988 годов по более 126, 5 млн грн.

В Минобороны заявили, что боеприпасы " прошли ремонт в 2020 году с разделением всех элементов с заменой всех порохов и пороховместительных составляющих и укомплектованы подрывателями 2019-2020 годов изготовления", а поставщик подтвердил гарантийные сроки службы и хранения и технические характеристики, соответствующие новой продукции I категории.

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