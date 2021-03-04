В Украину идет похолодание и осадки: синоптик Наталья Диденко о погоде 5 марта
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram .
Пятница в Украине привадит к себе атмосферный фронт с последующим похолоданием.
Уже завтра в большинстве областей днем столбики термометров съедут вниз, до + 2 ° C ... + 6 ° C.
На юге, а также в Днепре, Кропивницком с районами, в Донецкой и в Черновицкой области еще побудет тепло, + 8 ° C ... + 13 ° C.
Атмосферный фронт принесет осадки, дождь, из-за похолодания местами с мокрым снегом.
В южной части завтра будет преобладать сухая погода.
В Киеве 5 марта ожидается изменение погоды.
Пройдет дождь, возможен в столице местами мокрый снег, в течение дня похолодает до + 2 ° C ... + 4 ° C.
В субботу-воскресенье холодная погода удержится, однако какие-то серьезные осадки - вряд ли.
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