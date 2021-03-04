4 марта, 2021, 17:58

Российская модель и актриса получила запрет на въезд в Украину в течение трех лет за незаконное посещение оккупированного Крыма

Об этом сообщила пресс-служба министерства внутренних дел в Facebook.

Россиянка прилетела в аэропорт "Борисполь" "в личных целях".

"В ходе оформления пограничники установили, что женщина неоднократно нарушала украинское законодательство, ведь незаконно посещала АР Крым. На временно оккупированную Россией территорию Украины она въезжала для отдыха - и машиной через Керченский мост, и авиарейсом", - говорится в сообщении.

Россиянке запретили въезд в Украину на три года.

По данным СМИ, въезд запретили Елене Галицыной.