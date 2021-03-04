В Украине расширили помощь безработным на период карантина и ЧС: закон вступил в силу

4 марта, 2021, 09:38

В Украине расширили помощь безработным не только на период других карантинов, но и на случай чрезвычайных ситуаций

Документ был вчера опубликован в издании "Голос Украины".

Закон вступил в силу со дня, следующего за днем ​​опубликования.

До этого в законодательстве было прописано только предоставление помощи по частичной безработице на период карантина для застрахованных лиц, утративших часть дохода из-за ограничительных мер, связанных с противодействием распространению COVID-19.

Сумма пособия по частичной безработице на период карантина и/или чрезвычайной ситуации предоставляется работодателям, в том числе физическим лицам - предпринимателям, которые являются застрахованными лицами из числа субъектов малого и среднего предпринимательства.

Согласно документу Кабинет министров получает право определять порядок предоставления пособия по частичной безработице на период карантина, чрезвычайной ситуации, его размер, срок предоставления, а также порядок возврата средств, направленных на финансирование такой помощи.

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