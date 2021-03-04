В Украине расширили помощь безработным на период карантина и ЧС: закон вступил в силу
Документ был вчера опубликован в издании "Голос Украины".
Закон вступил в силу со дня, следующего за днем опубликования.
До этого в законодательстве было прописано только предоставление помощи по частичной безработице на период карантина для застрахованных лиц, утративших часть дохода из-за ограничительных мер, связанных с противодействием распространению COVID-19.
Сумма пособия по частичной безработице на период карантина и/или чрезвычайной ситуации предоставляется работодателям, в том числе физическим лицам - предпринимателям, которые являются застрахованными лицами из числа субъектов малого и среднего предпринимательства.
Согласно документу Кабинет министров получает право определять порядок предоставления пособия по частичной безработице на период карантина, чрезвычайной ситуации, его размер, срок предоставления, а также порядок возврата средств, направленных на финансирование такой помощи.
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