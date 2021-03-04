В Турции со скульптуры в курортном городе убрали карту с "русским" Крымом, - Джапарова
4 марта, 2021, 22:24
В курортном городе Алания со скульптуры удалили карту с "русским" Крымом
Об этом написала первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова на Facebook.
По словам Джапаровой, во время международного фестиваля искусства на одной из скульптур, автором которой была россиянка, была изображена карта России с оккупированным Крымом.
Консул Украины в Анталии посетил Аланию и обратился к мэру города с просьбой удалить недостоверную карту.
"Благодарны турецким партнерам за мгновенную реакцию. Теперь искусство не преобразовано в политический инструмент влияния и не вводит в заблуждение жителей и гостей замечательного города Алания о территории Российской Федерации", - заявила Джапарова.
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