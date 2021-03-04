В рейтинг лучших университетов мира попали четыре украинских вуза

4 марта, 2021, 19:52

Четыре высших учебных заведений Украины вошли в рейтинг лучших университетов мира 2021 года по отраслям знаний QS World University Rankings by Subject 2021

Рейтинги формировало глобальное аналитическое агентство в области высшего образования QS Quacquarelli Symonds.

В этом году были проанализированы учебные программы 1440 вузов из 85 стран мира.

В МОН сообщают , что количество украинских высших учебных заведений в рейтингах по специальностям в 2021 году по сравнению с предыдущим выросло с 2 до 4.

"Важно отметить участие (украинских университетов- ред.) в рейтингах по специальностям, отличаются высоким уровнем конкуренции, а именно: компьютерных наук и информационных систем, физики и астрономии, а также инженерных специальностей в области нефти и газа", - отметил директор аналитического центра QS Бен Саутер.

В рейтинг вошли такие украинские заведения:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. По специальностям: современные языки, лингвистика, математика, физика и астрономия, естественные науки, компьютерные науки и информационные системы и химия;

Харьковский национальный университет имени Каразина. По специальностям: компьютерные науки и информационные системы, физика и астрономия;

Национальный университет Львовская политехника. По специальностям: инженерные специальности в области нефти и газа, компьютерные науки и информационные системы;

Национальный технический университет Украины Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского. По специальностям: компьютерные науки и информационные системы.

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