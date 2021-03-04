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Espreso.tvОбществоВ "Лекхими" рассказали, какова эффективность китайской вакцины от Sinovac

В "Лекхими" рассказали, какова эффективность китайской вакцины от Sinovac


фото: Reuters
Группа фармкомпаний "Лекхим" сообщила об успешном завершении третьей фазы клинических испытаний вакцины CoronaVac в Турции

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

Окончательная эффективность вакцины от Sinovac составляет 83,5%. В испытаниях вакцины в Турции приняли участие более 10 тыс. человек.

Читайте также: Вакцина от Sinovac должна прибыть до 15 марта, - представитель в Украине

"Вакцина предотвратила тяжелые формы течения заболевания и госпитализации в 100% случаев", - уточняет компания.

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