В "Лекхими" рассказали, какова эффективность китайской вакцины от Sinovac
4 марта, 2021, 21:02
Группа фармкомпаний "Лекхим" сообщила об успешном завершении третьей фазы клинических испытаний вакцины CoronaVac в Турции
Об этом сообщает Интерфакс-Украина .
Окончательная эффективность вакцины от Sinovac составляет 83,5%. В испытаниях вакцины в Турции приняли участие более 10 тыс. человек.
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"Вакцина предотвратила тяжелые формы течения заболевания и госпитализации в 100% случаев", - уточняет компания.
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