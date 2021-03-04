В МЗ создана рабочая группа по лечению больных с постковидным синдромом, - Степанов
4 марта, 2021, 21:51
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в ведомстве создана рабочая группа по лечению людей, имеющих постковидный синдром
Об этом сообщает пресс служба Минздрава в Facebook.
Как отметил Степанов, постковидная реабилитация - отдельное важное направление, над которым работает Минздраве.
"Я создал отдельную рабочую группу по стратегии лечения больных с постковидным синдромом. Много наши ведущих врачей имеют соответствующие наработки и опыт. Поэтому наша цель - разработать все необходимые стандарты, чтобы облегчить работу врачей и обеспечить надлежащую и высококачественную помощь пациентам", - сказал министр.
- Британские исследователи определяют, что постковидный синдром - это симптомы, развивающиеся во время или после ковида и продолжающиеся более 12 недель.
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