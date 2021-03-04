 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоВ МЗ создана рабочая группа по лечению больных с постковидным синдромом, - Степанов

В МЗ создана рабочая группа по лечению больных с постковидным синдромом, - Степанов


фото: facebook.com/moz.ukr
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в ведомстве создана рабочая группа по лечению людей, имеющих постковидный синдром

Об этом сообщает пресс служба Минздрава в Facebook.

Как отметил Степанов, постковидная реабилитация - отдельное важное направление, над которым работает Минздраве.

"Я создал отдельную рабочую группу по стратегии лечения больных с постковидным синдромом. Много наши ведущих врачей имеют соответствующие наработки и опыт. Поэтому наша цель - разработать все необходимые стандарты, чтобы облегчить работу врачей и обеспечить надлежащую и высококачественную помощь пациентам", - сказал министр.

  • Британские исследователи определяют, что постковидный синдром - это симптомы, развивающиеся во время или после ковида и продолжающиеся более 12 недель.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 марта, 2021 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать