В Ломаченко возник конфликт с промоутером

4 марта, 2021, 13:26

Украинский боксер Василий Ломаченко заявил, что хочет вернуться на ринг раньше, чем предлагает его промоутер Боб Арум

Об этом Ломаченко написал в twitter.

В ответ на заверения "регулярного" чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) в легком весе (до 61,2 кг) Девина Хейни, что он готов драться с украинцем в апреле или мае, Василий Ломаченко ответил, что его устраивает такое предложение.

"Это стандартное время на подготовку. Я буду готов", - написал Ломаченко.

Таким образом, украинец изъявил намерение вернуться на ринг весной. В то же время его промоутер Боб Арум завил, что планирует организовать следующий поединок Василия Ломаченко только в июле или августе.

Напомним, что в WBC, кроме обычного пояса, которым владеет Хейни, есть выше статусом "франчайзинговый" титул, который у Ломаченко отобрал абсолютный чемпион мира в легком весе (до 61,2 кг) Теофимо Лопес из США.

This is standard time for preparation! I'll be ready! https://t.co/2J8TANHXwi - LOMA (@VasylLomachenko) March 3, 2021

Напомним, 4 марта промоутер Василия Ломаченко Бом Арум заявил, что украинский боксер проведет следующий поединок летом.

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