В Киеве легковушка врезалась в автобус, один из водителей госпитализирован

4 марта, 2021, 22:40

В четверг, 4 марта, в Шевченковском районе Киева легковой автомобиль Smart врезался в пассажирский автобус "Богдан"

Об этом сообщают "Вартови.Еспресо".

Авария произошла на ул. Белорусской в направлении станции метро Лукьяновская. По словам свидетеля происшествия, водитель легковушки по неизвестным причинам выехал на встречную полосу, где Smart врезался в переднюю часть автобуса со стороны водителя.

От удара части легковушки разлетелись по проезжей части, а водитель был заблокирован в салоне искореженного авто.

На месте аварии работали спасатели и медики, госпитализировали водителя Smart.

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