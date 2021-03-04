В Киеве легковушка врезалась в автобус, один из водителей госпитализирован
4 марта, 2021, 22:40
В четверг, 4 марта, в Шевченковском районе Киева легковой автомобиль Smart врезался в пассажирский автобус "Богдан"
Об этом сообщают "Вартови.Еспресо".
Авария произошла на ул. Белорусской в направлении станции метро Лукьяновская. По словам свидетеля происшествия, водитель легковушки по неизвестным причинам выехал на встречную полосу, где Smart врезался в переднюю часть автобуса со стороны водителя.
От удара части легковушки разлетелись по проезжей части, а водитель был заблокирован в салоне искореженного авто.
На месте аварии работали спасатели и медики, госпитализировали водителя Smart.
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