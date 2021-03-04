В Кривом Роге 15-летняя девочка была администратором "группы смерти" и сама планировала совершить самоубийство, - полиция
Об этом сообщила пресс-служба Нацполции.
Как установили полицейские, Telegram канал действовал с 21 февраля. В чате находилось около 500 человек. Когда администратор начал задавать задачи участникам наносить себе телесные повреждения, в нем осталось 13 человек.
Они присылали фото ранений, после чего получали следующие инструкции.
3 марта следователи провели обыск по у 15-летней криворожанки, которая давала задачи и администрировала канал.
У нее изъяли мобильные телефоны, планшет и ноутбук. По предварительной информации, 4 марта девушка планировала самоубийство.
По данному факту открыли по статье "Доведение до самоубийства".
Полиция проверяет все сведения, которые предоставила девушка, и устанавливает личность куратора и других организаторов группы.
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