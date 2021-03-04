В Кривом Роге 15-летняя девочка была администратором "группы смерти" и сама планировала совершить самоубийство, - полиция

4 марта, 2021, 22:08

В Кривом Роге полиция пресекла деятельность так называемой "группы смерти" в Telegram

Об этом сообщила пресс-служба Нацполции.

Как установили полицейские, Telegram канал действовал с 21 февраля. В чате находилось около 500 человек. Когда администратор начал задавать задачи участникам наносить себе телесные повреждения, в нем осталось 13 человек.

Они присылали фото ранений, после чего получали следующие инструкции.

3 марта следователи провели обыск по у 15-летней криворожанки, которая давала задачи и администрировала канал.

У нее изъяли мобильные телефоны, планшет и ноутбук. По предварительной информации, 4 марта девушка планировала самоубийство.

По данному факту открыли по статье "Доведение до самоубийства".

Полиция проверяет все сведения, которые предоставила девушка, и устанавливает личность куратора и других организаторов группы.