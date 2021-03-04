В Кремле "обеспокоены" из-за возможной эскалации на Донбассе, МИД Украины требует "прекратить перекладывать ответственность"

Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Он заявил, что Кремль "глубоко беспокоит" якобы "увеличение" количества обстрелов со стороны ВСУ.

Песков добавил, что важно, чтобы все использовали влияние для того, чтобы активные боевые действия не возобновились.

В МИД Украины отреагировали на заявление россиян.

"Россия должна наконец прекратить перекладывать ответственность на других и начать выполнять взятые на себя мирные обязательства. Риторика о приближении к "опасной линии" ложится в логику войны, от которой до сих пор не могут отказаться в Кремле", - сказал в комментарии пресс-службы МИД Олег Николенко.

Также он отметил, что Москве нужно приказать террористам соблюдать режим "тишины" и разблокировать деятельность ТКГ. А улучшить жизнь жителей ОРДЛО.

"Это и запуск КПВВ, и гуманитарное разминирование, и определение новых участков для разведения сил и средств, и продвижение в освобождении удерживаемых лиц. Украина максимально настроена на достижение прогресса по этим вопросам, но мы не видим готовность России к конструктиву", - подытожил спикер МИД.