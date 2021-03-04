В Германии закрывают счета Russia today i Ruptly, Россия обещает жестко ответить

4 марта, 2021, 16:42

В МИД РФ заявили, что Россия будет вынуждена принять жесткие меры по немецких СМИ в России, если ФРГ не обеспечит нормальную работу российских СМИ

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает "Европейская правда".

По ее словам, 26 февраля немецкий Commerzbank направил письменное уведомление о закрытии счетов информационных агентств "Russia Today Германия" и Ruptly, доступ к осуществлению финансовых операций будет прекращен с 31 мая.

"Со всей серьезностью призываем Берлин одуматься, обеспечить нормальное функционирование указанных медиакомпаний, отменить любые рестриктивные меры, которые затрудняют работу средств массовой информации. В противном случае вынуждены будем принять жесткие меры по отношению к работающим в России немецким средствам массовой информации. Искренне скажу: правда, не хочется. Так давайте не будем создавать прецедент и повод", - сказала Захарова.

Она подчеркнула, что "ссылки на какие-то корпоративные правила всерьез приниматься не будут, потому что это неправда".

На сайте Russia Today размещено заявление, в котором утверждается, что закрытие счетов это часть более широкой кампании препятствования работе канала в Германии.

"В ноябре прошлого года Commerzbank непонятным образом сделал свои условия предоставления услуг гораздо менее выгодным с финансовой точки зрения для RT, начав продолжающийся юридический спор. RT пытается найти замену Commerzbank, но несколько финансовых учреждений, включая Helaba, Deutsche Bank, DZ Bank, BNP Paribas , ING, HSBC, UBS и HypoVereinsbank, или проигнорировали запросы RT, или отказались открывать счета" - сетуют в RT.

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