 
РУСУКР
live
Espreso.tvСпортУжасный момент: Тренер "Шахтера" Каштру назвал ключевую причину сенсационного поражения в Кубке Украины

Ужасный момент: Тренер "Шахтера" Каштру назвал ключевую причину сенсационного поражения в Кубке Украины


фото: shakhtar.com
Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру заявил, что "Шахтер" проиграл в четвертьфинале Кубка Украины "Агробизнесу" из первой лиги, поскольку не оправился от поражения от "Зари" в Премьер-лиге

Об этом сообщает "Футбол 1".

По словам Каштру, одной из причин неудачи "Шахтера" в четвертьфинале Кубка Украины от "Агробизнеса" из первой лиги, стало поражение в прошлом туре чемпионата страны от "Зари" - 0:1.

"Ужасный момент. Мы сейчас переживаем очень плохой период. Нам не удается быть настолько производительными, как мы были в прошлом году. Соперник создал нам огромное количество трудностей. Команда контролировала игру на протяжении всего матча, но мы пострадали от многих контратак и это лишило нас эмоциональной стабильности. Не могу сказать, что последняя игра на нас никак не подействовала, - подействовала, и мы не смогли оправиться от случившегося в прошлом матче ", - сказал Каштру после матча, в котором " Шахтер " проиграл " Агробизнесу " из Волочиска в дополнительное время 0:1.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

 

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 марта, 2021 четверг

3 марта, 2021 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать