Украинец Михайлюк сыграл лучший матч сезона в НБА

4 марта, 2021, 12:25

Украинский баскетболист "Детройта" Святослав Михайлюк набрал 17 очков в матче чемпионата НБА против "Торонто"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Михайлюк вышел на игру регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации против "Торонто" в стартовой пятерке "Детройта". Украинец провел на площадке 37 минут, за это время набрал 17 очков, совершил 4 подбора, отдал 1 передачу и сделал 3 перехвата.

Результативная игра украинца помогла его команде одержать победу 129:105.

Для "Детройта" эта победа стала лишь десятой в нынешнем сезоне, команда занимает в Восточной конференции последнее - 15-е место.

Напомним, 14 января Святослав Михайлюк провел самый результативный матч в сезоне и набрал в игре с "Милуоки" 18 очков.

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