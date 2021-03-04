Украинец Михайлюк сыграл лучший матч сезона в НБА
4 марта, 2021, 12:25
Украинский баскетболист "Детройта" Святослав Михайлюк набрал 17 очков в матче чемпионата НБА против "Торонто"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Михайлюк вышел на игру регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации против "Торонто" в стартовой пятерке "Детройта". Украинец провел на площадке 37 минут, за это время набрал 17 очков, совершил 4 подбора, отдал 1 передачу и сделал 3 перехвата.
Результативная игра украинца помогла его команде одержать победу 129:105.
Для "Детройта" эта победа стала лишь десятой в нынешнем сезоне, команда занимает в Восточной конференции последнее - 15-е место.
- Напомним, 14 января Святослав Михайлюк провел самый результативный матч в сезоне и набрал в игре с "Милуоки" 18 очков.
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