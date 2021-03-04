Украина проживет без транзита российского газа, но может усилиться агрессия со стороны РФ, - директор "Оператора ГТС"
Такую позицию высказал Сергей Макогон, генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины", в эфире программы "Energo live" с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".
"Для нашей страны - это потери транзитного дохода: в предыдущем году транзит был немного выше - около 2 млрд, в этом году - около 1,5 млрд. Это существенные средства для нашего бюджета, но это не главное. Мы без транзита проживем", - утверждает Макогон .
По его словам, в таком случае страны Европы окажутся в полной зависимости от российского "Газпрома".
"Кроме того, для Украины риски на геополитическом уровне. Сейчас мы интересны для Европы, так как 30% газа еще идет через Украину. Если транзита не будет - мы уже не будем такими интересными для Европы. И поэтому агрессия со стороны Российской Федерации может увеличиться", - отметил Макогон.
- Германия изучает четыре варианта развития событий по завершению строительства газопровода "Северный поток-2", в том числе введение "механизма отключения" газопровода, если Россия прекратит транзит через Украину. Об этом написало немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на доклад Госдепа США.
- США могут ввести новые санкции против "Северного потока-2" в мае, заявил представитель Госдепа Нед Прайс.
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