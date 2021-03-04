Украина ожидает получить около 9 млн доз COVID-вакцины до июля, - Шмыгаль
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал во время онлайн-пресс-конференции, передает Еспресо.TV .
"Всего за первый-второй квартал, согласно с подписанными контрактами, мы ожидаем поставок более чем 9 млн доз вакцины. Это двохдозовая вакцина. То есть 4,5 млн людей сможет вакцинироваться в первом-втором квартале", - сказал Шмыгаль.
В частности, по словам Шмыгаля, до конца марта ожидается 117 тыс. доз вакцины Pfizer и еще 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca по программе COVAX, а также еще 1,5 млн доз по заключенному в марте контракту.
В целом, по его словам, за два года в Украине планируется вакцинировать от COVID-19 около 20-22 млн украинцев. В 2021 году, соответственно, ожидается вакцинация 10 млн человек.
- Напомним, по состоянию на 1 марта на вакцинацию от COVID-19 записались 100 000 украинцев.
- С 1 марта украинцы могут стать в очередь на вакцинацию от COVID-19 через портал государственных услуг "Дія" или через контакт-центр МЗ.
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