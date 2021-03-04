Украина готова была "пойти на жесткие шаги", если бы премьер Словакии не извинился за шутку о Закарпатье, - Кулеба

4 марта, 2021, 18:09

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что подобные шутки "нельзя прощать" и Украина была готова реагировать, если бы премьер-министр Словакии не принес извинений

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил журналистам, передает "Укринформ".

Кулеба напомнил, что он выступил с публичной позицией, что "шутка" премьер-министра Словакии является "неудачной, бестолковой и неприемлемой" еще до разговора со словацким коллегой Иваном Корчоком.

"Если бы Словакия сразу не извинилась за эти слова, мы пошли бы на дальнейшие шаги, потому что такие вещи нельзя прощать. Однако для словацких коллег эта фраза также стала шоком, и поэтому сразу извинения принес министр иностранных дел от имени государства, сегодня утром извинился и премьер-министр Словакии, он сделал это публично", - пояснил глава МИД.

При этом министр еще раз подчеркнул, что он лично выступает за очень дружные и очень конструктивные отношения с нашими западными соседями, и со Словакией нас очень много всего объединяет.

"Но никто никогда не будет иметь права любым словом или намеком оскорблять Украину, ставить под сомнение ее территориальную целостность или пытаться демонстрировать, что судьба Украины решается где-то, кроме Украины. И в этом плане при всей дружбе со словацкими коллегами наша реакция на подобные действия будет не просто жесткой, а крайне жесткой ", - заверил Дмитрий Кулеба.

Напомним, премьер-министр Словакии Игорь Матович, когда комментировал закупку российской вакцины от коронавируса "Спутник V", "пошутил", что якобы предложил отдать России украинское Закарпатье.

В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал и заявил, что "пусть меняет на регионы Словакии".

Украина вызвала временного поверенного в делах Словацкой Республики в Украине Матуша Корбу на ковер из высказывание словацкого премьера в эфире радио "Экспресс". Так, в Украине требовали извинений.

4 марта министр иностранных дел Словакии Иван Корчок извинился за "шутку" своего премьер-министра о том, что тот "пообещал" России украинское Закарпатье за вакцину "Спутник V".

Позже премьер-министр Словакии Игорь Матович извинился собственной персоной перед Украиной за "шутку" об "обмене" украинского Закарпатья на вакцину от коронавируса из России

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