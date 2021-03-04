Тварь, бл*ть: украинская биатлонистка показала, как на нее набросился фанат в сети
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на facebook Анастасии Меркушиной.
Болельщик был зол на Меркушину после дисквалификации сборной Украины на женской эстафете восьмого этапа Кубка мира.
"Тварь ты, бл * ть. Мало того, что из-за тебя сборную дисквалифицировали, ты передачу не смогла взять нормально, а уже погналась. Так еще и ездишь, как ребенок - в штиль на штрафной круг умудрилась уйти. Ты забрала у Украины сегодня медаль, возможно, и золотую. Позор ", - написал разъяренный фанат.
Анастасия Меркушина решила поделиться этим сообщением с другими болельщиками.
"Сегодня я поняла одну вещь. Команда - это не только победы, но и поддержка в трудном положении. И в этом мы сегодня были лучше, но когда пишут болельщики такое ...", - написала Меркушина.
Анастасия Меркушина использовала четыре запасных патрона и пошла на штрафной круг в женской эстафете восьмого этапа Кубка мира. Поэтому сборная Украины потеряла позиции, но в итоге сумела занять четвертое место.
Сегодня я поняла одну вещь! Команда это не только победы а и поддержка в трудном положении! И в этом мы сегодня были лучшие, но когда пишут болельщики такое ...Опубликовано Anastasiya Merkushyna Четверга, 4 марта 2021
- 4 марта сборную Украины по биатлону дисквалифицировали в женской эстафете восьмого этапа Кубка мира.
- После апелляции Украине вернули четвертое место в женской эстафете восьмого этапа Кубка мира.
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