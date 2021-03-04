Тварь, бл*ть: украинская биатлонистка показала, как на нее набросился фанат в сети

4 марта, 2021, 22:21

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина опубликовала сообщение, где разместила скриншот с сообщением от разъяренного фаната

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на facebook Анастасии Меркушиной.

Болельщик был зол на Меркушину после дисквалификации сборной Украины на женской эстафете восьмого этапа Кубка мира.

"Тварь ты, бл * ть. Мало того, что из-за тебя сборную дисквалифицировали, ты передачу не смогла взять нормально, а уже погналась. Так еще и ездишь, как ребенок - в штиль на штрафной круг умудрилась уйти. Ты забрала у Украины сегодня медаль, возможно, и золотую. Позор ", - написал разъяренный фанат.

Анастасия Меркушина решила поделиться этим сообщением с другими болельщиками.

"Сегодня я поняла одну вещь. Команда - это не только победы, но и поддержка в трудном положении. И в этом мы сегодня были лучше, но когда пишут болельщики такое ...", - написала Меркушина.

Анастасия Меркушина использовала четыре запасных патрона и пошла на штрафной круг в женской эстафете восьмого этапа Кубка мира. Поэтому сборная Украины потеряла позиции, но в итоге сумела занять четвертое место.

Сегодня я поняла одну вещь! Команда это не только победы а и поддержка в трудном положении! И в этом мы сегодня были лучшие, но когда пишут болельщики такое ... Опубликовано Anastasiya Merkushyna Четверга, 4 марта 2021

4 марта сборную Украины по биатлону дисквалифицировали в женской эстафете восьмого этапа Кубка мира.

После апелляции Украине вернули четвертое место в женской эстафете восьмого этапа Кубка мира.

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