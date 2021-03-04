Трамп пойдет на выборы 2024 года, но без Пенса, - Bloomberg

4 марта, 2021, 11:03

45-й президент США Дональд Трамп рассматривает возможность участия в борьбе за пост главы государства в 2024 году, выбрав своим кандидатом в вице-президенты кого-то другого, а не Майкла Пенса

Об этом сообщает издание Bloomberg .

Так, отмечается, что Трамп в беседах с приближенными давал понять, что " серьезно рассматривает возможность еще раз баллотироваться в президенты в 2024 году ". По сведениям издания, советники рекомендуют ему не выбирать в качестве кандидата в вице-президенты Майкла Пенса, который занимал указанную должность в его администрации.

Источники уточнили, что Трамп "обсуждал возможные альтернативы Пенсу". В числе вариантов, которые рассматривали советники республиканца, - выбор им в качестве кандидата в вице-президенты афроамериканца или женщины. По сведениям агентства, Трамп, в частности, допускает возможность назвать "напарницей" по гонке губернатора Южной Дакоты Кристи Ноем.

Впрочем источники указывают, что Пенс и сам, наверное, не пожелает снова быть кандидатом в вице-президенты США.

Советник Трампа Джейсон Миллер сообщил журналистам агентства, что республиканец пока не принял окончательного решения относительно того, будет ли он баллотироваться в президенты в 2024 году.

Как сообщалось, Трамп во время выступления 28 февраля на консервативной конференции во Флориде допустил, что может снова принять участие в президентской гонке в США.

На прошлогодних выборах Трамп проиграл своему демократическому оппоненту Джо Байдену, впрочем, набрав при этом наибольшее количество голосов, отданных за республиканца в истории США.

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