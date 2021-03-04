Синоптики предупреждают: до конца суток в Киеве ожидается сильный ветер

4 марта, 2021, 16:55

Киевлянам рекомендуют позакрывать все окна и держаться подальше от рекламных щитов и деревьев на улицах

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр, передает пресс-служба КГГА .

"В ближайший час с сохранением до конца суток 4 марта в Киеве ожидаются порывы ветра 15-18 м/с (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напоминаем основные рекомендации специалистов, которых следует придерживаться жителям города во время сильного ветра

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

"При падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103", - посоветовали в КГГА.

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