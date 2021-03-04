Starship приземлился невредимым, - Маск о взрыве корабля

4 марта, 2021, 07:38

Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что кораблю Starship удалось успешно приземлиться. Маск не сказал о взрыве корабля, который произошел после приземления

Об этом Маск написал в своем Twitter.

"Starship приземлился целым и невредимым!", - написал Маск.

3 марта SpaceX провела запуск десятого прототипа корабля Starship для полета на Марс. Корабль сел, однако вскоре взорвался.

Эту посадку SpaceX смогла сделать с третьей попытки. До этого два корабля разбились.

В комментариях Маск также похвалил команду SpaceX за "отличную работу".

"Однажды степенью успеха станет то, что полеты на Starship станут обычным делом", - написал он.

Starship SN10 landed in one piece! https://t.co/lO4AF47MaN - Elon Musk (@elonmusk) March 4, 2021

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