Стали известны претенденты на получение Международной премии имени Ивана Франко

4 марта, 2021, 12:28

Международный фонд Ивана Франко, главным информационным партнером которого выступает телеканал Еспресо, объявил претендентов на получение одноименной премии

Ею отмечают ученых, чьи работы являются весомым вкладом в развитие социально-гуманитарных дисциплин, имеющих международное значение, и основываются на принципах научного осмысления исторических или современных процессов в культуре, политике и общественной жизни Украины. Об этом сообщается на странице фонда.

В 2021 году на соискание Международной премии имени Ивана Франко было подано 26 научных работ. Представления поступили из Австрии, Канады, США и Украины. Инициаторами представления стали 11 учреждений высшего образования из Кембриджа, Днипра, Дрогобыча, Ивано-Франковска, Киева, Мелитополя, Луцка, Львова, Харькова; 6 научных учреждений и 4 лауреата Премии предыдущих лет.

За победу будут соревноваться ученые из Канады, Литвы и Украины. В условиях российской агрессии к участию в конкурсе не допускались научные работы, предоставленные из РФ.

Монографии претендентов охватывают 20 научных дисциплин и написаны на двух языках - украинском и английском.

Имя лауреата Международной премии имени Ивана Франко планируют объявить в конце июня в Австрии (в Институте славистики Венского университета). Награждение будет проходить на родине Франко, в Дрогобыче, 27 августа - в 165-ю годовщину со дня его рождения.

Среди претендентов:

Коллективная монография под ред. Альфредаса Бумблаускаса (Alfredas Bumblauskas, Dr.Hab, профессор), Сальвиюса Кулявичюса (Salvijus Kulevičius, Dr.Hab, ассистент профессора) и Игоря Скочиляса (доктор исторических наук, профессор), "На перекрестке культур: Монастырь и храм Пресвятой Троицы в Вильнюсе" .

Коллективная монография под ред. Александра Гриценко, Надежды Гончаренко, Инны Кузнецовой, "Культура памяти современного украинского общества: трансформация, декоммунизация, европеизация".

БЕРЕГОВА ЕЛЕНА (доктор искусствоведения, профессор), "Диалог культур: образ Иного в музыкальном универсуме".

ГОРАК РОМАН (кандидат химических наук), "Андрей Шептицкий. Биография".

ЗИМОМРЯ НИКОЛАЙ (доктор филологических наук, профессор, академик АН высшей школы Украины), ЯКУБОВСКАЯ МАРИЯ (кандидат филологических наук, доцент), "Иван Франко: проекция в современность".

КИСЬ ОКСАНА (доктор исторических наук, старший научный сотрудник), "Украинки в ГУЛАГе: Выжить значит победить".

КОЗАК БОГДАН (академик Национальной академии искусств Украины, профессор), "В лабиринтах истории украинского театра".

КРАВЧЕНКО ЕЛЕНА (доктор исторических наук, доцент), "Опека над детьми в Украине в конце XVIII - начале ХХ вв.".

МАСЛИЙЧУК ВЛАДИМИР (доктор исторических наук, доцент), "Достижения и иллюзии. Образовательные инициативы на Левобережной и Слободской Украине второй половины XVIII - начала XIX в.".

МАЦЮК ЗОРЯНА (кандидат филологических наук, доцент), "Фразеологический словарь Западного Полесья и сопредельных территорий " Говорить как медок варить ".

МОНОЛАТИЙ ИВАН (доктор политических наук, кандидат исторических наук, профессор), "Зоосад революции. Западноукраинская государственность 1918-1923 годов и теории случайностей ХХ - начала XXI столетий".

ПАТТЕРСОН ШОН (Sean Patterson, докторант), "Махно и память: Анархистские и меннонитские нарративы украинской гражданской войны, 1917-1921 гг.".

ПИДКУЙМУХА ЛЮДМИЛА (кандидат филологических наук, доцент), "Язык Львова, или Когда и батяры говорили".

РОЗДОЛЬСКАЯ ИРИНА (кандидат филологических наук, доцент), "Литературный феномен Украинских Сечевых Стрельцов: функционирование и структура поколения".

СОВА АНДРЕЙ (доктор исторических наук, доцент), "Иван Боберский: общественно-культурная, военно-политическая и образовательно-воспитательная деятельность".

СТЕПИКО МИХАИЛ (доктор философских наук, профессор), "Украинская идентичность в глобальном мире".

ТАРАСЕНКО НИКОЛАЙ (доктор исторических наук, старший научный сотрудник), "В поисках древностей из дара хедива. Древнеегипетские памятники XXI династии в музеях Украины".

ТИМОШЕНКО ЛЕОНИД (кандидат исторических наук, профессор), "Русская религиозная культура Вильно. Контекст эпохи. Центры. Литература и книжность (XVI - первой трети XVII в.)".

ФЕДОРАК НАЗАР (кандидат филологических наук, доцент), "Венец и теплые края украинского барокко. Семь приближений к Григорию Сковороде".

ХАЙ МИХАИЛ (доктор искусствоведения, профессор), "Николай Будник и кобзарство".

ШАРОВА ТАТЬЯНА (кандидат филологических наук, доцент), "Автор и текст в системе соцреализма: природа эстетического конформизма и поэтика компромисса (на материале творчества К. Гордиенко)".

ШАФ ОЛЬГА (доктор филологических наук, доцент), "Гендерно-психологические аспекты украинской лирики ХХ века".

БЛАЖЕННЕЙШИЙ СВЯТОСЛАВ ШЕВЧУК (доктор богословия), ЗАБУЖКО ОКСАНА (кандидат философских наук), "Апокриф. Четыре разговора о Лесе Украинке".

Юдкин ИГОРЬ (член-корреспондент Национальной академии искусств Украины, доктор искусствоведения), "Феноменология культуры как методология интерпретации".

Напомним, в 2016 году Премию получил Любомир Гузар, Верховный Архиепископ-пенсионер Украинской Греко-Католической церкви, кардинал католической церкви. В 2017 году лауреатами стали профессор Венского университета, президент Международной ассоциации украинистов Михаэль Мозер и академик, почетный профессор Львовского национального университета имени Ивана Франко Олег Шаблий. В 2018 году победу одержала профессор Украинского католического университета и Украинского свободного университета Ярослава Мельник и доцент кафедры Восточной истории Хельсинкского университета Йоханнес Реми. В 2019 году награду получила доктор филологии Миланского университета Мария Грация Бартолини. В 2020 году лауреатом стал профессор кафедры истории Украины Полтавского национального педагогического университета имени В. Г. Короленко Игорь Сердюк.