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Стали известны претенденты на получение Международной премии имени Ивана Франко

Международный фонд Ивана Франко, главным информационным партнером которого выступает телеканал Еспресо, объявил претендентов на получение одноименной премии

Ею отмечают ученых, чьи работы являются весомым вкладом в развитие социально-гуманитарных дисциплин, имеющих международное значение, и основываются на принципах научного осмысления исторических или современных процессов в культуре, политике и общественной жизни Украины. Об этом сообщается на странице фонда.

В 2021 году на соискание Международной премии имени Ивана Франко было подано 26 научных работ. Представления поступили из Австрии, Канады, США и Украины. Инициаторами представления стали 11 учреждений высшего образования из Кембриджа, Днипра, Дрогобыча, Ивано-Франковска, Киева, Мелитополя, Луцка, Львова, Харькова; 6 научных учреждений и 4 лауреата Премии предыдущих лет.

За победу будут соревноваться ученые из Канады, Литвы и Украины. В условиях российской агрессии к участию в конкурсе не допускались научные работы, предоставленные из РФ.

Монографии претендентов охватывают 20 научных дисциплин и написаны на двух языках - украинском и английском.

Имя лауреата Международной премии имени Ивана Франко планируют объявить в конце июня в Австрии (в Институте славистики Венского университета). Награждение будет проходить на родине Франко, в Дрогобыче, 27 августа - в 165-ю годовщину со дня его рождения.

Среди претендентов:

  • Коллективная монография под ред. Альфредаса Бумблаускаса (Alfredas Bumblauskas, Dr.Hab, профессор), Сальвиюса Кулявичюса (Salvijus Kulevičius, Dr.Hab, ассистент профессора) и Игоря Скочиляса (доктор исторических наук, профессор), "На перекрестке культур: Монастырь и храм Пресвятой Троицы в Вильнюсе" .
  • Коллективная монография под ред. Александра Гриценко, Надежды Гончаренко, Инны Кузнецовой, "Культура памяти современного украинского общества: трансформация, декоммунизация, европеизация".
  • БЕРЕГОВА ЕЛЕНА (доктор искусствоведения, профессор), "Диалог культур: образ Иного в музыкальном универсуме".
  • ГОРАК РОМАН (кандидат химических наук), "Андрей Шептицкий. Биография".
  • ЗИМОМРЯ НИКОЛАЙ (доктор филологических наук, профессор, академик АН высшей школы Украины), ЯКУБОВСКАЯ МАРИЯ (кандидат филологических наук, доцент), "Иван Франко: проекция в современность".
  • КИСЬ ОКСАНА (доктор исторических наук, старший научный сотрудник), "Украинки в ГУЛАГе: Выжить значит победить".
  • КОЗАК БОГДАН (академик Национальной академии искусств Украины, профессор), "В лабиринтах истории украинского театра".
  • КРАВЧЕНКО ЕЛЕНА (доктор исторических наук, доцент), "Опека над детьми в Украине в конце XVIII - начале ХХ вв.".
  • МАСЛИЙЧУК ВЛАДИМИР (доктор исторических наук, доцент), "Достижения и иллюзии. Образовательные инициативы на Левобережной и Слободской Украине второй половины XVIII - начала XIX в.".
  • МАЦЮК ЗОРЯНА (кандидат филологических наук, доцент), "Фразеологический словарь Западного Полесья и сопредельных территорий " Говорить как медок варить ".
  • МОНОЛАТИЙ ИВАН (доктор политических наук, кандидат исторических наук, профессор), "Зоосад революции. Западноукраинская государственность 1918-1923 годов и теории случайностей ХХ - начала XXI столетий".
  • ПАТТЕРСОН ШОН (Sean Patterson, докторант), "Махно и память: Анархистские и меннонитские нарративы украинской гражданской войны, 1917-1921 гг.".
  • ПИДКУЙМУХА ЛЮДМИЛА (кандидат филологических наук, доцент), "Язык Львова, или Когда и батяры говорили".
  • РОЗДОЛЬСКАЯ ИРИНА (кандидат филологических наук, доцент), "Литературный феномен Украинских Сечевых Стрельцов: функционирование и структура поколения".
  • СОВА АНДРЕЙ (доктор исторических наук, доцент), "Иван Боберский: общественно-культурная, военно-политическая и образовательно-воспитательная деятельность".
  • СТЕПИКО МИХАИЛ (доктор философских наук, профессор), "Украинская идентичность в глобальном мире".
  • ТАРАСЕНКО НИКОЛАЙ (доктор исторических наук, старший научный сотрудник), "В поисках древностей из дара хедива. Древнеегипетские памятники XXI династии в музеях Украины".
  • ТИМОШЕНКО ЛЕОНИД (кандидат исторических наук, профессор), "Русская религиозная культура Вильно. Контекст эпохи. Центры. Литература и книжность (XVI - первой трети XVII в.)".
  • ФЕДОРАК НАЗАР (кандидат филологических наук, доцент), "Венец и теплые края украинского барокко. Семь приближений к Григорию Сковороде".
  • ХАЙ МИХАИЛ (доктор искусствоведения, профессор), "Николай Будник и кобзарство".
  • ШАРОВА ТАТЬЯНА (кандидат филологических наук, доцент), "Автор и текст в системе соцреализма: природа эстетического конформизма и поэтика компромисса (на материале творчества К. Гордиенко)".
  • ШАФ ОЛЬГА (доктор филологических наук, доцент), "Гендерно-психологические аспекты украинской лирики ХХ века".
  • БЛАЖЕННЕЙШИЙ СВЯТОСЛАВ ШЕВЧУК (доктор богословия), ЗАБУЖКО ОКСАНА (кандидат философских наук), "Апокриф. Четыре разговора о Лесе Украинке".
  • Юдкин ИГОРЬ (член-корреспондент Национальной академии искусств Украины, доктор искусствоведения), "Феноменология культуры как методология интерпретации".

Напомним, в 2016 году Премию получил Любомир Гузар, Верховный Архиепископ-пенсионер Украинской Греко-Католической церкви, кардинал католической церкви. В 2017 году лауреатами стали профессор Венского университета, президент Международной ассоциации украинистов Михаэль Мозер и академик, почетный профессор Львовского национального университета имени Ивана Франко Олег Шаблий. В 2018 году победу одержала профессор Украинского католического университета и Украинского свободного университета Ярослава Мельник и доцент кафедры Восточной истории Хельсинкского университета Йоханнес Реми. В 2019 году награду получила доктор филологии Миланского университета Мария Грация Бартолини. В 2020 году лауреатом стал профессор кафедры истории Украины Полтавского национального педагогического университета имени В. Г. Короленко Игорь Сердюк.

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