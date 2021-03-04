Стало известно, когда Ломаченко вернется на ринг после провала с Лопесом

4 марта, 2021, 10:32

Промоутер Василия Ломаченко Бом Арум заявил, что украинский боксер проведет следующий поединок летом

Об этом сообщает boxing247.com .

По словам Боба Арума, он хотел бы устроить бой Василия Ломаченко против "регулярного" чемпиона WBC (Всемирного боксерского совета) Девина Хейни, однако у американца, по его информации, на весну есть другие планы.

"Я бы хотел устроить этот поединок. Его можно организовать. Но, я думаю, у Хейни с Эдди Хирном уже есть следующий бой. После этого, если Девин захочет драться с Ломаченко, я буду рад устроить их поединок. Это был бы отличный бой. Ломаченко проведет следующий поединок летом - в июле или августе ", - сказал Арум.

Напомним, что у WBC, кроме обычного пояса, которым владеет Хейни, есть выше статусом "франчайзинговый" титул, который у Ломаченко отобрал абсолютный чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) Теофимо Лопес из США.

Напомним, 1 марта Василий Ломаченко заявил, что готов драться с чемпионом мира WBC Девином Хейни.

В свою очередь 3 марта Хейни заявил, что готов встретиться с Ломаченко в апреле-мае .

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