Стало известно, когда Ломаченко вернется на ринг после провала с Лопесом
Об этом сообщает boxing247.com .
По словам Боба Арума, он хотел бы устроить бой Василия Ломаченко против "регулярного" чемпиона WBC (Всемирного боксерского совета) Девина Хейни, однако у американца, по его информации, на весну есть другие планы.
"Я бы хотел устроить этот поединок. Его можно организовать. Но, я думаю, у Хейни с Эдди Хирном уже есть следующий бой. После этого, если Девин захочет драться с Ломаченко, я буду рад устроить их поединок. Это был бы отличный бой. Ломаченко проведет следующий поединок летом - в июле или августе ", - сказал Арум.
Напомним, что у WBC, кроме обычного пояса, которым владеет Хейни, есть выше статусом "франчайзинговый" титул, который у Ломаченко отобрал абсолютный чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) Теофимо Лопес из США.
- Напомним, 1 марта Василий Ломаченко заявил, что готов драться с чемпионом мира WBC Девином Хейни.
- В свою очередь 3 марта Хейни заявил, что готов встретиться с Ломаченко в апреле-мае .
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