США в новой стратегии нацбезопасности заявили о подрывной роли России в мире

4 марта, 2021, 10:19

Новая американская администрация представила промежуточную стратегию по нацбезопасности

В ней говорится , что Россия по-прежнему играет подрывную роль на мировой арене, вместе с Китаем препятствуя защите интересов США.

В документе говорится, что и РФ, и Китай "приложили значительные усилия, чтобы проверить сильные стороны США и помешать нам защищать наши интересы и интересы союзников по всему миру".

США столкнулись с "миром растущего национализма, отступающей демократии, растущего соперничества с Китаем, Россией и другими авторитарными государствами", а также научно-технической революции, которая меняет каждый аспект жизни, подчеркивается в тексте стратегии.

"Мы предпримем шаги, чтобы сократить роль ядерного оружия в нашей стратегии национальной безопасности, одновременно гарантируя, что наш потенциал стратегического сдерживания остается безопасным, надежным и эффективным и наши обязательства по расширенному сдерживанию перед союзниками остаются прочными и заслуживающими доверия. И мы будем вести значимый диалог с Россией и Китаем по новому развитию событий в сфере военных технологий, влияющих на стратегическую стабильность ", - отмечается в документе.

В тексте говорится, что США не собираются устраивать "дорогие гонки вооружений", планируют активно продвигать идеи контроля над вооружениями и добиваться заключения с иностранными партнерами новых соглашений в этой сфере.

Соединенные Штаты намерены поддерживать боеготовность своих вооруженных сил "перед лицом вызовов", связанных с Россией и Китаем.

"Соединенные Штаты никогда не станут колебаться, решая, стоит ли применить силу, если это необходимо для защиты наших жизненно важных национальных интересов", - подчеркивается в документе.

США не должны и не будут участвовать в "вечных войнах", которые стоили "тысяч жизней и триллионы долларов", отмечают авторы документа. В частности, в Белом доме будут работать над завершением войны в Афганистане.

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При этом присутствие США в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе будет более серьезным, поскольку Вашингтон намерен "сдерживать противников и защищать свои интересы, работая с партнерами".

Этот документ распространен от имени президента Джо Байдена и предназначен для государственных структур, отвечающих за обеспечение национальной безопасности.

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