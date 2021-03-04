Создавали псевдоОТО: СБУ разоблачила антиукраинскую сеть на Кировоградщине

4 марта, 2021, 18:42

Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность разветвленной антиукраинской сети, организаторы которой создавали незаконные органы местной власти в Кировоградской области

Об этом сообщает пресс- служба СБУ.

По данным следствия, группа лиц пыталась сформировать в регионе "альтернативные" органы местного самоуправления, дублировали названия действующих ОТО. Для легализации незаконной структуры представители "народовластия" разрабатывали фиктивные регистрационные документы, уставы, печати и удостоверения.

В одной из социальных сетей организаторы создали страницу, через которую призвали местных жителей присоединиться к псевдогосударственным образованиям. В частности, сотрудники спецслужбы задокументировали, что от имени таких "псевдоОТО" присылались письма предприятий и учреждений с требованием передать имущество на баланс.

Отмечается, что по замыслу кураторов, такие действия должны были привести к дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе.

Во время обысков правоохранители изъяли: мобильные устройства и компьютерную технику; документацию вновь псевдоорганов местной власти; печатную продукцию, подтверждает противоправную деятельность.

В рамках открытого уголовного производства по ст. 353 (самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.

Фото: ssu.gov.ua

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