SMM-менеджер "Манчестер Юнайтед" случайно запустил в клубном Instagram прямую трансляцию из собственного кармана

4 марта, 2021, 14:36

Менеджер социальных сетей английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" случайно включил из собственного кармана прямую трансляцию в клубном Instagram, который насчитывает 40 млн подписчиков

Об этом сообщает The Sun .

З прямым эфиром из кармана сотрудника МЮ следили 37 тыс. пользователей.

На экране не было ничего видно, но были слышны звуки - вероятно, мужчина включал микроволновку и наливал себе чай.

В комментариях фаны начали угадывать, что приготовил себе на обед SMM-менеджер, а один из болельщиков заметил, что эта трансляция интереснее игры команды в чемпионате Англии против "Челси", в которой МЮ сыграл в нулевую ничью.

Вскоре сотруднику сообщили о его ошибке и трансляция прекратилась.

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