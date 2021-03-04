SMM-менеджер "Манчестер Юнайтед" случайно запустил в клубном Instagram прямую трансляцию из собственного кармана
4 марта, 2021, 14:36
Менеджер социальных сетей английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" случайно включил из собственного кармана прямую трансляцию в клубном Instagram, который насчитывает 40 млн подписчиков
Об этом сообщает The Sun .
З прямым эфиром из кармана сотрудника МЮ следили 37 тыс. пользователей.
На экране не было ничего видно, но были слышны звуки - вероятно, мужчина включал микроволновку и наливал себе чай.
В комментариях фаны начали угадывать, что приготовил себе на обед SMM-менеджер, а один из болельщиков заметил, что эта трансляция интереснее игры команды в чемпионате Англии против "Челси", в которой МЮ сыграл в нулевую ничью.
Вскоре сотруднику сообщили о его ошибке и трансляция прекратилась.
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