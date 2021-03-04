Шмыгаль: Журналистов и священников могут поднять в очереди на вакцинацию от коронавируса
Об этом он заявил в ходе пресс конференции "Год работы правительства", передает Еспресо.TV.
Шмыгаль отметил, что не завершая первый этап вакцинации начнется второй этап, в который входят педагоги, врачи и военнослужащие.
"Есть идеи подвинуть в этапах приоритетности, возможно, журналистов", - сказал он.
По словам Шмыгаля, на встрече со Всеукраинским советом церквей и религиозных организаций обсуждалась идея "подвинуть" в этапах вакцинации выше священнослужителей, так как они имеют высокую контактность с людьми и могут быть "суперраспространителями".
"Такие нюансы и поправки возможны. Мы это на уровне МЗ и экспертов обсуждаем. Если будут еще какие-то идеи, мы их будем обсуждать и, возможно, вносить", - добавил премьер.
- Напомним, Министерство здравоохранения планирует до 5 марта разработать алгоритм внеочередной вакцинации от COVID-19.
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