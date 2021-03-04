Шмыгаль: Никто не спасает Степанова от отставки, он проявляет себя как антикризисный менеджер

4 марта, 2021, 16:59

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что никто не спасает министра здравоохранения Максима Степанова от отставки и он проявляет себя как антикризисный менеджер

Об этом он заявил во время пресс-конференции по итогам года работы правительства, передает Еспресо.TV .

"Максима Степанова никто не спасает от отставки ... Он работает, делает свою работу. Критика раздается в адрес многих министров и в частности в адрес многих министров здравоохранения в каждой стране мира, потому что сейчас кризисная ситуация", - подчеркнул Шмыгаль.

Премьер-министр добавил, что Степанов проявляет себя как антикризисный менеджер и в непростых условиях принимает непростые решения каждый день.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов обещал, что вакцинация от COVID-19 начнется 15 февраля. Впоследствии была названа новая дата вакцинации. По словам Степанова, она должна была начаться до 21 февраля.

18 февраля народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук заявила , что если вакцинация против COVID-19 в Украине не начнется до конца февраля, то во фракции "Слуга народа" поднимут вопрос об отставке министра здравоохранения Максима Степанова

Ранее Гетманцев заявил, что не уверен, что неделя задержки в вакцинации от COVID-19 что-то изменит, и не видит оснований для отставки министра здравоохранения Максима Степанова.

Впоследствии в Украину прибыла первая партия вакцин.

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