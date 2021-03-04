Шмыгаль: Никто не спасает Степанова от отставки, он проявляет себя как антикризисный менеджер
4 марта, 2021, 16:59
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что никто не спасает министра здравоохранения Максима Степанова от отставки и он проявляет себя как антикризисный менеджер
Об этом он заявил во время пресс-конференции по итогам года работы правительства, передает Еспресо.TV .
"Максима Степанова никто не спасает от отставки ... Он работает, делает свою работу. Критика раздается в адрес многих министров и в частности в адрес многих министров здравоохранения в каждой стране мира, потому что сейчас кризисная ситуация", - подчеркнул Шмыгаль.
Премьер-министр добавил, что Степанов проявляет себя как антикризисный менеджер и в непростых условиях принимает непростые решения каждый день.
- Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов обещал, что вакцинация от COVID-19 начнется 15 февраля. Впоследствии была названа новая дата вакцинации. По словам Степанова, она должна была начаться до 21 февраля.
- 18 февраля народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук заявила , что если вакцинация против COVID-19 в Украине не начнется до конца февраля, то во фракции "Слуга народа" поднимут вопрос об отставке министра здравоохранения Максима Степанова
- Ранее Гетманцев заявил, что не уверен, что неделя задержки в вакцинации от COVID-19 что-то изменит, и не видит оснований для отставки министра здравоохранения Максима Степанова.
- Впоследствии в Украину прибыла первая партия вакцин.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти