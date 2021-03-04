Шмыгаль назвал вероятную цену на электроэнергию для населения с 1 апреля

4 марта, 2021, 12:57

По словам премьер-министра Украины, цена на электричество для населения с 1 апреля может составить 1,68 грн/кВт

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал во время пресс-конференции, передает Еспресо.TV .

"Этот вопрос сейчас обсуждается в Министерстве энергетики. Скорее всего, тариф для населения останется 1,68", - сказал Шмыгаль.

Напомним, с 1 января вступило в силу постановление Кабинета министров об отмене льготного тарифа на первые 100 кВт на уровне 90 коп за 1 кВт. Новые тарифы на электроэнергию для населения будут действовать до 31 марта 2021 года.

28 января Верховная Рада приняла постановление №4650 "О мерах, направленных на социальную защиту населения, в связи с повышением цен (тарифов) на жилищно-коммунальные услуги".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb