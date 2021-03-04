Резкий рост: за сутки выявили более 10 тыс. новых случаев коронавируса
В частности, заболели 611 детей и 388 медработников, сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 3271 человек;
- летальных случаев - 194;
- выздоровели - 4837 человек;
- осуществлено тестирований за сутки - 83 086 (в том числе методом ПЦР - 38 068, методом ИФА - 16 265, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 28 753).
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 1 374 762 человека;
- выздоровели - 1 186 873 человека;
- летальных исходов - 26 591;
- проведено ПЦР-тестов - 7 021 993.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированы в Киеве (868), Житомирской (888), Винницкой (827), Ивано-Франковской (776), Закарпатской (679) и Черновицкой (626) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев - 868 случаев;
Винницкая область - 827 случаев;
Волынская область - 652 случая;
Днепропетровская область - 384 случая;
Донецкая область - 280 случаев;
Житомирская область - 888 случаев;
Закарпатская область - 679 случаев;
Запорожская область - 180 случаев;
Ивано-Франковская область - 776 случаев;
Киевская область - 423 случая;
Кировоградская область - 93 случая;
Луганская область - 53 случая;
Львовская область - 590 случаев;
Николаевская область - 197 случаев;
Одесская область - 483 случая;
Полтавская область - 253 случая;
Ривненская область - 202 случая;
Сумская область - 297 случаев;
Тернопольская область - 457 случаев;
Харьковская область - 442 случая;
Херсонская область - 36 случаев;
Хмельницкая область - 357 случаев;
Черкасская область - 241 случай;
Черновицкая область - 626 случаев;
Черниговская область - 167 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
10 057 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 04 марта 2021 года. В частности,...Опубликовано Максим Степанов в среду, 3 марта 2021 года
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти