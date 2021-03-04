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Espreso.tvОбществоРезкий рост: за сутки выявили более 10 тыс. новых случаев коронавируса

Резкий рост: за сутки выявили более 10 тыс. новых случаев коронавируса

10 057 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 4 марта

В частности, заболели 611 детей и 388 медработников, сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы - 3271 человек;
  • летальных случаев - 194;
  • выздоровели - 4837 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки - 83 086 (в том числе методом ПЦР - 38 068, методом ИФА - 16 265, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 28 753).

За все время пандемии в Украине:

  • заболели - 1 374 762 человека;
  • выздоровели - 1 186 873 человека;
  • летальных исходов - 26 591;
  • проведено ПЦР-тестов - 7 021 993.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированы в Киеве (868), Житомирской (888), Винницкой (827), Ивано-Франковской (776), Закарпатской (679) и Черновицкой (626) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 868 случаев;

Винницкая область - 827 случаев;

Волынская область - 652 случая;

Днепропетровская область - 384 случая;

Донецкая область - 280 случаев;

Житомирская область - 888 случаев;

Закарпатская область - 679 случаев;

Запорожская область - 180 случаев;

Ивано-Франковская область - 776 случаев;

Киевская область - 423 случая;

Кировоградская область - 93 случая;

Луганская область - 53 случая;

Львовская область - 590 случаев;

Николаевская область - 197 случаев;

Одесская область - 483 случая;

Полтавская область - 253 случая;

Ривненская область - 202 случая;

Сумская область - 297 случаев;

Тернопольская область - 457 случаев;

Харьковская область - 442 случая;

Херсонская область - 36 случаев;

Хмельницкая область - 357 случаев;

Черкасская область - 241 случай;

Черновицкая область - 626 случаев;

Черниговская область - 167 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

10 057 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 04 марта 2021 года. В частности,...

Опубликовано Максим Степанов в среду, 3 марта 2021 года

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