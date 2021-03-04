Рада приняла за основу законопроект об энергоэффективности
Принятие проекта закона за основу поддержали 270 народных депутатов, передает Еспресо.TV .
Согласно пояснительной записке к проекту закона целью документа является установление правовых, экономических и организационных основ деятельности в сфере обеспечения энергетической эффективности, обеспечения осуществления энергоэффективных мероприятий, проводимых во время производства, транспортировки, передачи, распределения, поставки и потребления энергии.
Проект закона, в частности, определяет основные принципы государственной политики в сфере обеспечения энергетической эффективности, особенности формирования и выполнения национальных планов действий по энергоэффективности, подходы к формированию стратегии обеспечения энергетической эффективности зданий, принципы обеспечения экономии энергии в зданиях центральных органов исполнительной власти.
Законопроект также определяет особенности учета критериев энергоэффективности при осуществлении публичных закупок или приобретения и аренды зданий органами государственной власти, органами местного самоуправления и юридическими лицами, обеспечивающими потребности государства или территориальной общины.
Документ также внедряет принципы энергетического аудита и энергетического менеджмента.
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