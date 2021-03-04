Рада приняла за основу законопроект о противодействии сексизму в рекламе

4 марта, 2021, 15:36

Верховная Рада сделала шаг к противодействию сексизму в рекламе и приняла в первом чтении законопроект №3427

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"За" проект закона о внесении изменений в закон Украины "О рекламе" относительно противодействия дискриминации по признаку пола проголосовали 266 нардепов.

Так, проект не содержит прямой нормы, запрещающей использовать сексистские изображения или высказывания в объявлениях.

Документ дает определение дискриминационной рекламе и дискриминационной рекламе по признаку пола.

В законопроекте определено, что последняя - это реклама, которая содержит утверждение и/или изображения об интеллектуальной, физической, социальной или иного вида предпочтение одного пола над другим, и / или о стереотипности роли мужчины и женщины, ограничивающий свободу жизненного выбора человека; унижает достоинство человека по признаку пола.

Также соответствующая реклама демонстрирует насилие по признаку пола; содержит изображение тела человека (части тела) исключительно как сексуального объекта с целью привлечения внимания потребителя и/или намеки (слова, звуки, изображения) на сексуальные отношения, не имеющие прямого отношения к рекламируемому продукту или способа его потребления.

Законопроект определяет, что дискриминационная реклама запрещается. Ответственность за дискриминационную рекламу несет рекламодатель. В документе также прописаны штрафы за дискриминационную рекламу.

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