Рада не смогла определить, кто будет формировать Комиссию по азартным играм: провалила три законопроекта
По результатам голосования проекты законов №4351-1, №4351 и №4351-2 не набрали минимально необходимых для принятия 226 голосов, передает Еспресо.TV .
В частности, проект закона №4351-1 предусматривал, что формирование состава Комиссии будет возложено исключительно на Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, который определял бы пять членов конкурсной комиссии. Созданный орган на конкурсной основе выбирал бы претендентов в состав уполномоченного органа.
Отметим, что в действующем законодательстве по-разному определяется, кто проводит конкурс по отбору членов комиссии. Так, в одной части указывается Кабинет министров с привлечением к конкурсной комиссии кандидатов от профильного комитета, а в другой - комиссия из высшего корпуса государственной службы по общей процедуре отбора государственных служащих.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти