Рада не смогла определить, кто будет формировать Комиссию по азартным играм: провалила три законопроекта

4 марта, 2021, 11:15

Верховная Рада не смогла принять проект закона №4351-1, который позволил бы Финансовому комитету парламента формировать Комиссию по азартным играм, а также два альтернативных законопроекта №4351 и №4351-2

По результатам голосования проекты законов №4351-1, №4351 и №4351-2 не набрали минимально необходимых для принятия 226 голосов, передает Еспресо.TV .

В частности, проект закона №4351-1 предусматривал, что формирование состава Комиссии будет возложено исключительно на Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, который определял бы пять членов конкурсной комиссии. Созданный орган на конкурсной основе выбирал бы претендентов в состав уполномоченного органа.

Отметим, что в действующем законодательстве по-разному определяется, кто проводит конкурс по отбору членов комиссии. Так, в одной части указывается Кабинет министров с привлечением к конкурсной комиссии кандидатов от профильного комитета, а в другой - комиссия из высшего корпуса государственной службы по общей процедуре отбора государственных служащих.

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