Рада не поддержала ни один из законопроектов об оружии

4 марта, 2021, 15:01

4 марта Рада отклонила оба законопроекта об оружии - от "Слуги народа" и "Голоса" и не смогла даже вернуть ни один из них на доработку

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Верховная Рада провалила закононопроекты №4335 и №4335-1 об обороте оружия в Украине.

Основной законопроект №4335, инициированный Игорем Фрисом, Александром Бакумовым и Александром Федиенко из фракции "Слуга народа". Именно этот документ рекомендовал принять Комитет по вопросам правоохранительной деятельности.

Второй (альтернативный) №4335-1 авторства Андрея Шараскин от "Голоса". На комитете его отклонили, однако, по регламенту, в сессионный зал на голосование попадут оба.

Ключевое отличие между законопроектами заключалось в вопросе возможности приобретения и использования короткоствольного оружия - пистолетов - гражданами Украины. Так, законопроект "Голоса" позволял оборот пистолетов, а законопроект "слуг" запрещал.

Также законопроект "Голоса" предлагал передать ведение государственного реестра гражданского оружия от МВД в Минюст.

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Эспрессо