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Espreso.tvОбществоРада не поддержала ни один из законопроектов об оружии

Рада не поддержала ни один из законопроектов об оружии


фото: rada.gov.ua.jpg
4 марта Рада отклонила оба законопроекта об оружии - от "Слуги народа" и "Голоса" и не смогла даже вернуть ни один из них на доработку

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Верховная Рада провалила закононопроекты №4335 и №4335-1 об обороте оружия в Украине.

Основной законопроект №4335, инициированный Игорем Фрисом, Александром Бакумовым и Александром Федиенко из фракции "Слуга народа". Именно этот документ рекомендовал принять Комитет по вопросам правоохранительной деятельности.

Второй (альтернативный) №4335-1 авторства Андрея Шараскин от "Голоса". На комитете его отклонили, однако, по регламенту, в сессионный зал на голосование попадут оба.

Ключевое отличие между законопроектами заключалось в вопросе возможности приобретения и использования короткоствольного оружия - пистолетов - гражданами Украины. Так, законопроект "Голоса" позволял оборот пистолетов, а законопроект "слуг" запрещал.

Также законопроект "Голоса" предлагал передать ведение государственного реестра гражданского оружия от МВД в Минюст.

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