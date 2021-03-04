Рада не поддержала ни один из законопроектов об оружии
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Верховная Рада провалила закононопроекты №4335 и №4335-1 об обороте оружия в Украине.
Основной законопроект №4335, инициированный Игорем Фрисом, Александром Бакумовым и Александром Федиенко из фракции "Слуга народа". Именно этот документ рекомендовал принять Комитет по вопросам правоохранительной деятельности.
Второй (альтернативный) №4335-1 авторства Андрея Шараскин от "Голоса". На комитете его отклонили, однако, по регламенту, в сессионный зал на голосование попадут оба.
Ключевое отличие между законопроектами заключалось в вопросе возможности приобретения и использования короткоствольного оружия - пистолетов - гражданами Украины. Так, законопроект "Голоса" позволял оборот пистолетов, а законопроект "слуг" запрещал.
Также законопроект "Голоса" предлагал передать ведение государственного реестра гражданского оружия от МВД в Минюст.
Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Эспрессо
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти