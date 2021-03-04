"Всегда готов к борьбе": Помпео допустил участие в выборах президента США в 2024 году

4 марта, 2021, 13:20

Бывший госсекретарь США Майк Помпео может принять участие в президентских выборах в 2024 году, если от этой идеи откажется экс-президент Дональд Трамп

В интервью телеканалу Fox News он заявил, что переживает за страну и всегда готов к борьбе.

"Я глубоко переживаю за Америку. Мы с вами давно являемся частью консервативного движения. Я намерен продолжать в том же духе", - добавил Помпео.

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18 февраля Трамп заявлял, что еще не готов точно сказать, будет ли баллотироваться в президенты в 2024 году.

В то же время на конференции республиканцев 28 февраля Трамп заявил, что сможет одержать победу на выборах "в третий раз". Он повторил убеждение, что выиграл президентскую гонку в 2020 году.

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