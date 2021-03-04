"Украина должна иметь собственные заводы по производству оружия", - Царев

4 марта, 2021, 15:20

Ветеран АТО, подполковник запаса Воздушных Сил ВСУ Виктор Царев убежден, что украинскому государству необходимо развивать собственные производственные мощности в военно-промышленном комплексе

Такое мнение он высказал в эфире программы "Главное" телеканала "Еспресо", передает Еспресо.Запад .

"В первую очередь, я думаю, что на восьмом году войны мы бы должны уже полностью перейти на обеспечение боеприпасами и оружием собственного производства и не зависеть ни от кого. Да, действительно, есть образцы вооружения, которые нам предоставляют страны-партнеры. Например, "Джевелины" (американские противотанковые ракетные комплексы "Джевелин" (Javelin) - ред.). Здесь нет другого выхода - надо закупать. Можно сказать, что Украина уже как партнер НАТО, является членом Агентства НАТО по поддержке и снабжению, уже есть первые договоры об обеспечении боеприпасами и поставки. Но хотел бы вернуться к тому, что надо, чтобы у нас были собственные заводы - и патронные для образцов стрелкового оружия и снайперских винтовок, и другие ", - подчеркнул Царев, отвечая на вопрос ведущей о том, какими должны быть приоритеты Министерства обороны Украины.

Офицер запаса заявил, что в Украине есть все возможности для налаживания производства собственных образцов вооружения и боеприпасов, а препятствием для этого является лишь нежелание политического руководства государства принимать соответствующие решения.

"Я думаю, только политическая воля (необходима для запуска собственного производства, - ред.). Украина достаточно технологична. У нас были такие заводы еще в советское время, и нет никакой проблемы запустить эти заводы сейчас", - отметил он.

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